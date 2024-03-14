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Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Журналист издания Focus Габор Штайнгар утверждает, что антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Российской Федерации в ожидании поражения Украины.

По его словам, все факторы указывают на то, что Запад видит конфликт как проигранный и пытается договорится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он считает, что к этому привело материальное истощение Украины, провал экономических рестрикций Запада против России, внутренние противоречия в политических кругах, а также желание иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.

До этого президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии — OP — Тимо Ритакаллио заявил, что санкции западных стран, введенные против России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине, оказались неэффективны.

Он добавил, что действия России на Украине осуждает четверть стран мира. Ритакаллио сказал, то финнам следует готовиться к тому, что процентные ставки будут держаться на уровне 3%.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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