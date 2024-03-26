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Песков прокомментировал положение США во внешней политике

Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту «Аргументы и факты» заявил, что Соединенные Штаты отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям.

Представитель Кремля пояснил, что Вашингтон не удерживает региональные конфликты, не удерживает мировую экономику и доллар.

Также он сказал, что США выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать сотрудничество с Россией, используя «любимые рычаги» — экономическую и военную дубинки.

«Вы знаете, как американцы выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать развивать с нами торгово-экономическое взаимодействие», — сказал он.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты не смогут заставить Ближний Восток следовать их интересам в нефтедобыче.

Ранее стало известно, какие китайские банки перестали принимать платежи из РФ.

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