Лавров напомнил о «развороте» Примакова во время атак США на Югославию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме «Белград», посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии, рассказал, что США начали намеренно сбрасывать бомбы на столицу Сербии в тот момент, когда самолет главы правительства РФ Евгения Примакова был в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все помнят знаменитый «разворот Примакова», но не все знают, что решение о том, чтобы бомбить Белград, было принято в Вашингтоне до того, как его самолет взлетел. Теперь мы уже точно знаем по мемуарам некоторых анонимных источников, что это было сделано специально – дать ему взлететь, чтобы снизить шансы на срыв визита», — сказал Лавров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у Запада было много рычагов давления на бывшего президента РФ Бориса Ельцина. По мнению Путина, на тот момент Россия утратила часть своего суверенитета.

12 июня 1999 войска НАТО вошли в провинцию Сербии Косово и Метохию. Ввод контингента НАТО произошел после интенсивных «гуманитарных бомбардировок» Белграда для предотвращения геноцида албанского населения сербскими войсками. В ночь на 12 июня российские десантники совершили марш-бросок на Косово, закрепив за собой зону ответственности в районе международного аэропорта Слатина (главный военный аэродром под Приштиной).

Ранее «Газета.Ru» рассказала хронологию броска на Слатину.