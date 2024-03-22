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Песков рассказал, как Путин создает новое правительство

Песков назвал формирование нового состава правительства келейным процессом

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Новый состав правительства России будет сформирован президентом России Владимиром Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», – указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в кабинете министров.

Согласно закону, в день инаугурации главы государства кабмин слагает с себя полномочия, после чего президент назначит новых министров.

Церемония инаугурации президента РФ Путина, который был избран в рамках голосования с 15 по 17 марта, запланирована на 7 мая. Первый зарубежный визит после своей инаугурации Путин планирует совершить в Китай.

Ранее сообщалось, что власти Японии не будут поздравлять Путина с переизбранием.

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