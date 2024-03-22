Песков рассказал, как Путин создает новое правительство

Новый состав правительства России будет сформирован президентом России Владимиром Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», – указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в кабинете министров.

Согласно закону, в день инаугурации главы государства кабмин слагает с себя полномочия, после чего президент назначит новых министров.

Церемония инаугурации президента РФ Путина, который был избран в рамках голосования с 15 по 17 марта, запланирована на 7 мая. Первый зарубежный визит после своей инаугурации Путин планирует совершить в Китай.

Ранее сообщалось, что власти Японии не будут поздравлять Путина с переизбранием.