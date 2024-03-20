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Стали известны подробности о судьбе Залужного после отставки с поста главкома

ТАСС: Лондон пока не одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Британии

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Global Look Press

Лондон пока не одобрил кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Дипломатический процесс продолжается», — сообщил посол.

Без агремана (документа, подтверждающего одобрение принимающей страны кандидатуры посла) Залужный не сможет вступить на новый пост.

До этого сообщалось, что назначение Залужного послом сопровождалось нарушением дипломатических норм.

Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего указом президента Украины Владимира Зеленского 8 февраля 2024 года.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Лондоне.

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