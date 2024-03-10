СМИ сообщают, что назначение Залужного послом обернулось дипломатическим скандалом

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании было сопровождено «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«За всю историю существования министерства иностранных дел никто и никогда заранее не делал заявлений о направлении агремана — запроса на согласие государства предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, а также писаные и неписаные правила дипломатии», — отметило «Зеркало недели.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил, что процедура принятия документов для назначения Валерия Залужного на должность чрезвычайного посла республики в Британии уже запущена.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному предрекли политическое забвение в случае отъезда послом в Лондон.