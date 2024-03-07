В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом в Лондоне

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для Москвы. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, [это назначение для нас] не имеет [значения]», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков в феврале комментировал отставку Залужного с поста главнокомандующего украинской армией. Тогда пресс-секретарь российского лидера отмечал, что уход Залужного — не тот фактор, который может изменить ход военной операции на Украине.

Вечером 7 марта стало известно, что Залужного назначили послом в Великобритании. МИД Украины уже направил британской стороне запрос для подтверждения решения.

Накануне опрос показал, что Залужный в 2024 году выигралбы президентские выборы на Украине.

До этого мэр Киева Виталий Кличко называлбольшой ошибкой решение Зеленского снять Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал одну из вероятных причин отставки Залужного.