В США рассказали, что означает победа Путина на выборах

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что результаты выборов президента России показали, что жители РФ верят в своего лидера и ту систему, которая сложилась в государстве для его развития. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Они (жители России) верят в российскую систему. Это было не просто голосование за Путина, но это было голосование за Россию и российскую систему», — отметил он, подчеркнув, что россияне доверяют не только президенту Владимиру Путину, но и тому, как он видит развитие России в будущем.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор сообщил, сколько удалил фейков о выборах президента в России.