Роскомнадзор сообщил, сколько удалил фейков о выборах президента в России

Роскомнадзор удалил около 1,7 тыс. материалов, которые содержали недостоверную информацию о выборах президента России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что специалисты удалили подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий российских субъектов во время проведения предвыборной кампании.

До этого компания Servicepipе сообщила, что объем кибератак украинских хакеров на российские ресурсы в феврале и за первые две недели марта вырос в 4,6 раза.

С начала 2024 года в рунете был замечен всплеск фишинговых атак при помощи QR-кодов на россиян в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники рассылают жертвам материалы рекламного характера с QR-кодом, по которой жертва переходит на фишинговый ресурс. Если ввести персональные данные на таком сайте, то хакеры получат доступ к конфиденциальной информации пользователя, в частности к управлению его аккаунтами.

Ранее хакеры запустили опасные трояны в фишинговые сайты, имитирующие популярные видеосервисы.