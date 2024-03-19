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Политолог предположил, на каких границах завершится конфликт на Украине

Политолог Перла: Киев и Одесса должны войти в состав России

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Michal Kosc/AP

По окончании конфликта на Украине, Киев и Одесса должны войти в состав России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла.

«Я считаю, что Одесса — русский город. И Киев — русский город. Да и вся левобережная Украина — это исторически часть России. То есть, если бы то, что называется Украиной в русской традиции, вошло бы в состав нашей страны, то был бы реализован наиболее правильный и справедливый вариант распределения территорий», — сказал Перла.

Он напомнил, что территориальные претензии к Украине, притом исторически и культурно обоснованные, есть у Польши и у Венгрии.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого подчеркивал, что «санитарная зона» должна заканчиваться на западных границах Украины. Он отметил, что даже если режим, действующий сегодня в Киеве, сохранится на крошечной территории, он будет представлять угрозу для РФ.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине президент России Владимир Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о неспособности НАТО изменить ход боевых действий на Украине.

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