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Правительство Украины одобрило план по получению €50 млрд от ЕС

Шмыгаль: кабмин Украины одобрил план по получению €50 млрд от ЕС

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что правительство страны утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на €50 млрд евро.

«Правительство утвердило план для Ukraine Facility. Он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на четыре года и имеющей общий объем 50 миллиардов евро», — написал он.

По его словам, в ближайшее время план будет передан на рассмотрение Европейской комиссии. Он отметил, что благодаря реализации плана Украина сможет получить около €16 миллиардов в этом году.

До этого Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить от Евросоюза €6 млрд в ближайшие два месяца.

18 марта Шмыгаль заявил, что правительство Украины приняло решение выделить дополнительные 5 млрд гривен (порядка $130 млн) на закупку беспилотников для украинских войск. До этого Украина подписала с ЕС меморандум о получении займа в €6 млрд.

Ранее Байден призвал конгресс принять проект помощи Украине.

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