В Госдуме хотят признать передачу Крыма УССР недействительной

В Государственную думу внесен законопроект о признании недействительным процесс передачи от РСФСР полуострова Крым в состав УССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторами выступили сенатор от республики Крым Сергей Цеков и депутат ГД Константин Затулин. При этом решение о передаче Крыма в состав УССР было принято в 1954 году, однако те нормативно-правовые акты не имели юридической силы и нарушали Конституции СССР и РСФСР.

«(Решение. — «Газета.Ru»)... признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права», — следует из проекта закона.

До этого член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что готовящаяся украинской разведкой «серьезная операция» в Республике Крым обречена на провал. Таким образом парламентарий прокомментировал заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о планах провести операцию на полуострове. По словам российского законодателя, подобные угрозы уже нельзя назвать оригинальными.

Он добавил, что в реальности Киев готовит пиар-акцию вместо серьезных боевых столкновений. Но даже такой план украинской разведки обречен на провал, отметил депутат ГД РФ от города Севастополя. В конце законодатель уточнил, что Буданов неоднократно говорил о готовности захватить полуостров. Однако в результате глава разведки Украины прославился организацией диверсионных акций, резюмировал парламентарий.

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