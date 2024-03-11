В Госдуме поверили в мирный план Трампа по завершению украинского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп действительно, в случае возвращения в кресло главы государства, может завершить конфликт на Украине, если примет решение не выделять Киеву помощь. Это обещание – один из главных козырей претендента на пост президента Штатов, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Громкие заявления политика связаны с желанием победить на выборах, однако перспектива исполнения у его обещания действительно есть, считает депутат. По его словам, действующая администрация, с Джо Байденом во главе, зашла в тупик, разобраться с которым может другой президент.

«Предстоят выборы, Трамп со своей стороны разыгрывает эту карту. Думаю, он, если и не полностью прекратит оказывать помощь Киеву, то точно резко сократит объем подобной поддержки», – считает Чепа.

При этом он отметил, что в случае прекращения поддержки Киева со стороны США, Евросоюз не сможет делать это самостоятельно, так как производство боеприпасов там в 5-6 раз меньше, чем в России.

«Европа не потянет. Все разговоры о введении войск – тоже попытки оказать давление на Россию», – убежден парламентарий.

В свою очередь член комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что подобные обещания Трампа говорят о растущем раздражении в США в связи с политикой киевских властей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне рассказал, что у Трампа есть план прекращения конфликта на Украине, однако раскрывать его суть отказался. При этом он отметил, что кандидат в президенты обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах.

Ранее на мирный план Трампа по решению украинского конфликта отреагировали в Кремле.