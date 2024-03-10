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Французский политик оценил соглашение Парижа и Киева о длительной помощи

Политик Руссель назвал провокацией договор Украины и Франции о длительной помощи

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Соглашение о длительной помощи, которое подписали Украина и Франция, является антироссийской провокацией. Об этом заявил лидер французской коммунистической партии Фабьен Руссель, сообщает местный телеканал CNews.

Он обратил внимание на один из пунктов договора, в котором говорится, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. По словам политика, это положение — настоящая «глупость».

«Украина никогда не вступит в НАТО», — подчеркнул Руссель.

Лидер коммунистической партии добавил, что нейтральный статус Украины очень важен для РФ. Соблюдение этого требования со стороны Киева и западных государств — один из самых принципиальных и жестких моментов политики российского президента Владимира Путина, резюмировал политик.

16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности и сотрудничестве в сфере обороны. Документ рассчитан на 10 лет и должен действовать до тех пор, пока Украина официально не станет членом Североатлантического альянса.

Ранее Макрона раскритиковали за идею создания антироссийской коалиции.

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