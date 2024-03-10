Байден заявил о желании Трампа стать диктатором

Президент США Джо Байден высказал мнение, что его предшественник Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре. Его слова на предвыборном мероприятии в Атланте (штат Джорджия) передает РИА Новости.

«Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю», — сказал Байден.

По словам президента, Трамп «подлизывается к диктаторам и авторитарным головорезам со всего мира». Байден упомянул, что экс-глава США принимал в своем клубе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «который говорил, что демократия не работает». Кроме того, Трамп рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын написал ему «прекрасное письмо».

«Он хвастался тем, что снова звонил [председателю КНР] Си Цзиньпину. Он звонил [президенту России Владимиру] Путину и предложил делать что захочется с нашими союзниками. Я не придумываю эти цитаты» — сказал Байден.

В декабре 2023 года Трамп на встрече с избирателями пообещал не становиться диктатором в случае победы на президентских выборах в США, «кроме самого первого дня», когда «закроет границу».

В январе бывший помощник Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи высказывал мнение, что победа политика на президентских выборах станет серьезной проблемой для Европы, поскольку он хочет упразднить НАТО.

10 марта экс-президент США заявил в выступлении перед своими сторонниками, что глава российского государства Владимир Путин может пользоваться слабостью Байдена при проведении своей политики.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.