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Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Санду обвинила Россию в «энергошантаже» и попытке госпереворота в Молдавии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинила Российскую Федерацию в том что, что она якобы пытается совершить государственный переворот в ее стране. Об этом сообщает агентство Moldpres.

По словам лидера Молдавии, власти России якобы пытаются контролировать республику «посредством энергетическом шантажа, организации демонстраций, спонсирования протестов, проведения кампаний по дезинформации, проведения кибератак, вмешательства в наши выборы, проникновения грязных денег и даже попыток государственного переворота».

В свою очередь французский президент заявил, что если Кишинев столкнется с этими «попытками вмешательства, целью которых является очень четкое разделение молдавского общества», Франция и Евросоюз встанут на сторону Санду.

До этого Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

По ее словам, если Россия добьется успеха на Украине, то Молдавия «вероятно, перестанет существовать как свободное государство».

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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