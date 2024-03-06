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Раскрыто место встречи Путина и главы МАГАТЭ

Песков: Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Сочи. О месте проведения рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент примет находящегося в Сочи гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи 5 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рамках визита главы МАГАТЭ в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне.

Согласно официальной программе визита, Гросси обсудит с представителями России дальнейшее взаимодействие Москвы с агентством. Также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В МАГАТЭ опасаются за безопасность крупнейшей АЭС в Европе, расположенной на берегу Каховского водохранилища, и стараются предотвратить любую угрозу, которая может привести к радиологической аварии на объекте.

Ранее Гросси заявил, что Путин в полной мере осведомлен о положении дел на ЗАЭС.

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