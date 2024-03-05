Участники спецоперации досрочно проголосовали на выборах президента России

В группировке «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО) бойцы досрочно приняли участие на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что голосование организовано в специально подготовленных помещениях в тыловых районах СВО.

Также в ведомстве рассказали РИА Новости, что досрочное голосование на президентских выборах прошло в группировке «Восток» в зоне СВО.

Там добавили, что военнослужащие реализуют свое избирательное право в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее стало известно, что около 80% россиян собираются прийти и проголосовать на выборах президента.