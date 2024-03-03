Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России планомерно движутся вперед по всей линии соприкосновения, встречая минимальное сопротивление ВСУ. Об этом он рассказал в подкасте BCM Podcast.

По его словам, ВСУ оставили «большинство своих позиций».

«Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор», — подчеркнул Макгрегор.

Экс-советник Пентагона также высказал точку зрения, что украинская нация разрушена, так как много граждан уехали из страны, а другие оказались на фронте.

До этого основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Он добавил, что Запад вряд ли решится на войну против России без ядерного оружия, поэтому худой мир в данном вопросе будет лучше, чем любая война. Также Принс считает, что американские налогоплательщики не должны содержать коррумпированное украинское правительство и государство.

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