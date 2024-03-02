Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, какие города на Украине намерена освободить Россия

Экс-советник Пентагона Макгрегор: взятие Одессы и Харькова запланировано Россией

close
100%
РИА Новости

Взятие Россией Харькова и Одессы в рамках российского наступления уже запланировано Москвой, Украина потеряет указанные населенные пункты. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор You Tube-каналу Die Weltwoche.

«Они возьмут Одессу и Харьков. Это запланировано», — подчеркнул Макгрегор, обратив внимание на уже существующий и разработанный план по освобождению этих городов.

По его мнению, ВС РФ будут продвигаться далее в западном направлении на Украине в случае, если западные союзники Киева вновь предпочтут отказ от переговоров с Москвой.

До этого основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Он добавил, что Запад вряд ли решится на войну против России без ядерного оружия, поэтому худой мир в данном вопросе будет лучше, чем любая война. Также Принс считает, что американские налогоплательщики не должны содержать коррумпированное украинское правительство и государство.

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на Донецком направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами