Взятие Россией Харькова и Одессы в рамках российского наступления уже запланировано Москвой, Украина потеряет указанные населенные пункты. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор You Tube-каналу Die Weltwoche.

«Они возьмут Одессу и Харьков. Это запланировано», — подчеркнул Макгрегор, обратив внимание на уже существующий и разработанный план по освобождению этих городов.

По его мнению, ВС РФ будут продвигаться далее в западном направлении на Украине в случае, если западные союзники Киева вновь предпочтут отказ от переговоров с Москвой.

До этого основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Он добавил, что Запад вряд ли решится на войну против России без ядерного оружия, поэтому худой мир в данном вопросе будет лучше, чем любая война. Также Принс считает, что американские налогоплательщики не должны содержать коррумпированное украинское правительство и государство.

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