В Армении высказались о дальнейшем внешнеполитическом курсе

Спикер парламента Армении Ален Симонян заверил, что Ереван не меняет внешнеполитический вектор, у страны также нет решений о выходе из состава ОДКБ. Соответствующие заявления он сделал на брифинге, сообщает ТАСС.

«Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло», — сказал Симонян.

Он подчеркнул, что Ереван «обсуждает, что делать, чтобы уменьшить опасности», которые могут угрожать стране.

«Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование», — заявил Симонян.

23 февраля Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не выгоняет Ереван из блока, однако если он хочет покинуть Организацию, то без Армении она не рухнет.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ясности относительно позиции Еревана по поводу выхода из ОДКБ пока нет, при этом он сообщил о продолжении частых контактов с армянскими партнерами.

Ранее Пашинян уточнил степень заморозки отношений с ОДКБ.