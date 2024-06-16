Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео скандала из-за русского языка на тренинге в Одессе

В Одессе украинки устроили скандал на бизнес-тренинге из-за русского языка

В Одессе произошла словесная перепалка на бизнес-тренинге «Лидер мнений», в ходе которого его участницы возмутились тем, что спикер говорил на русском языке. Скандал попал на видео, которое опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах, снятых девушками, слышно, как они прерывают говорящего в микрофон мужчину и требуют у него перейти на украинский язык. Спикер отвечает, что делать этого не будет, а женщины могут покинуть помещение, если им что-то не нравится. Перепалка заканчивается тем, что охрана выводит девушек с тренинга.

В начале июня другой скандал из-за русского языка разразился в Киеве, когда в соцсетях распространили видео, на котором двое мужчин обратились к девушке на русском языке. Когда она заявила им, что не понимает их, один из пенсионеров выхватил у девушки телефон, а затем плюнул ей в лицо. Позже пожилой мужчина заявил, что о конфликте не помнит из-за возраста. 7 июня районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Ранее в МИД РФ пожаловались на запрет всего русского на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами