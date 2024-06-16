Появилось видео скандала из-за русского языка на тренинге в Одессе

В Одессе произошла словесная перепалка на бизнес-тренинге «Лидер мнений», в ходе которого его участницы возмутились тем, что спикер говорил на русском языке. Скандал попал на видео, которое опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах, снятых девушками, слышно, как они прерывают говорящего в микрофон мужчину и требуют у него перейти на украинский язык. Спикер отвечает, что делать этого не будет, а женщины могут покинуть помещение, если им что-то не нравится. Перепалка заканчивается тем, что охрана выводит девушек с тренинга.

В начале июня другой скандал из-за русского языка разразился в Киеве, когда в соцсетях распространили видео, на котором двое мужчин обратились к девушке на русском языке. Когда она заявила им, что не понимает их, один из пенсионеров выхватил у девушки телефон, а затем плюнул ей в лицо. Позже пожилой мужчина заявил, что о конфликте не помнит из-за возраста. 7 июня районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Ранее в МИД РФ пожаловались на запрет всего русского на Украине.