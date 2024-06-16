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Форум по Украине в Швейцарии призвал освободить всех военнопленных

На форуме по Украине в Бюргенштоке призвали освободить всех военнопленных

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Urs Flueeler/Reuters

Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке призвали освободить всех военнопленных, захваченных в ходе вооруженного конфликта на Украине. Об этом на церемонии закрытия форума президент Швейцарии Виола Амхерд, передает ТАСС.

«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — сказано в документе.

Также стало известно, что итоговый документ конференции в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии

До этого Турция, Кения и Саудовская Аравия заявили, что Россия должна была присутствовать на саммите по урегулированию на Украине. Нидерланды заявили о важности участия России в конференции по Украине.

15 июня сообщалось, что Киев ищет возможности передать Москве наработки саммита в Швейцарии.

Ранее стало известно, что японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа.

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