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Симоньян объяснила ростовскому губернатору, как надо вести Telegram

Симоньян дала ростовскому губернатору Голубеву советы по ведению Telegram-канала

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объяснила губернатору Ростовской области Василию Голубеву, как нужно вести Telegram после того, как он с опозданием прокомментировал информацию о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Советы журналистка дала в своем канале.

«Есть простое правило для чиновников: нет желания/умения заводить Telegram-канал — не заводите. Никто же не требует. А если уж завели, его надо вести. Тогда и не будет таких неловких ситуаций», — написала она.

До этого ростовский губернатор объяснил свое молчание на фоне захвата заложников в СИЗО.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу», — сообщил он.

Также Голубев заявил, что антироссийские провокаторы попытались использовать захват заложников для того, чтобы «раскачать межнациональную тему» в его Telegram-канале. Позже «часть телеграм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флешмоб», отметил глава региона.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее житель Ростова рассказал о спокойствии сотрудников во время захвата заложников в СИЗО.

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