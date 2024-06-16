Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

Итоговый документ конференции в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные организаторов конференции.

Отмечается, что не поддержали такие страны, как Бразилия, Индия и Саудовская Аравия.

Большинство стран-участниц одобрило окончательный документ, в том числе Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

До этого в газете The New York Times сообщали, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена все чаще высказывают мнение, что взгляды лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на роль его государства в конфликте РФ и Украины изменились, и в дальнейшем КНР будет более активно поддерживать Россию.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Ранее сообщалось, что в Крыму саммит по Украине сочли судом над Россией.