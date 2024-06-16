Доля кроссоверов в структуре авторынка РФ достигла 65%

В мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на рынке новых легковых автомобилей на машины этого сегмента пришлось 65%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

С января по май включительно российские покупатели приобрели 408,6 тыс. кроссоверов, что составило 69% от всех реализованных машин и оказалось на 96% выше прошлогоднего результата — 208 тыс. единиц.

По итогам мая в России самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion.

Продажи модели выросли на 64,4% и достигли 6,3 тыс. машин. На второй строчке разместился Chery Tiggo 7 Pro Max (+63,3%), а на третьей — Chery Tiggo 4 Pro (рост в 2,2 раза). В пятерку самых востребованных авто на рынке также вошли Lada Niva Travel (30,9%) и Lada Niva Legend (+37%).

Кроме того, в топ-10 оказались Belgee X50, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada.