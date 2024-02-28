Пашинян уточнил степень заморозки отношений с ОДКБ

Армения де-факто заморозила отношения с Организацией Договора коллективной безопасности (ОДКБ), однако Ереван может сделать это де-юре, если ситуация в организации не изменится к лучшему. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сейчас мы де-факто «заморозили», но если процесс будет продолжаться, то «заморозим» и де-юре»», — заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

По словам Пашиняна, ОДКБ якобы создает угрозу для национальной безопасности Армении. Также армянский премьер заявил, что хотя Ереван и не блокирует принятие решений в ОДКБ, но и не принимает участие в деятельности организации на высоком и высшем уровне.

Тем не менее в секретариате организации отметили, что к ним никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что понимает под заморозкой участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что наблюдатели от Армении из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии.