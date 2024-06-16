Чемпионка мира назвала три качества, которыми ее поразили хоккеисты

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» поделилась впечатлениями от церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), куда она была приглашена в качестве гостя.

«В этом году я действительно была свидетелем этого замечательного праздника хоккея и познакомилась с некоторыми игроками. Конкретно никого не выделяю, но могу сказать в целом, что в этих людях меня поразила целеустремленность, трудолюбие и преданность своему делу. Они посвящают свою жизнь хоккею, а все их достижения — это результат упорных тренировок и железной дисциплины», — сказала Тишова.

Также чемпионка мира отметила, что хоккеисты оказались «очень интеллигентными и доброжелательными» и у нее остались положительные впечатления от мероприятия.

Тишова выразила желание стать ведущей церемонии закрытия КХЛ в следующем году.

Ранее чемпионка мира выразила желание встать в пару с Овечкиным.