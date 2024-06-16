Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанатам из Англии могут запретить посещать матчи Евро-2024 из-за плохого поведения

Фанаты сборной Англии могут не попасть на матчи Евро-2024 из-за поведения

close
100%
РИА Новости

Болельщики сборной Англии могут быть лишены права посещать матчи команды на чемпионате Европы по футболу — 2024 в Германии в случае их плохого поведения. Об этом сообщает портал inews.

Источник цитирует сообщение Футбольной ассоциации Англии (FA), которая пригрозила фанатам конфискацией билетов за неподобающее поведение. Более того, они могут лишиться возможность ходить на матчи и на родине.

«Мы надеемся, что никто из болельщиков не забудет о важности правильного представления Англии за рубежом. <…> Любое неприемлемое поведение болельщиков сборной Англии во время [матча с Сербией] может привести к изъятию билетов на будущие матчи. <…> Наше присутствие на турнире — возможность продемонстрировать лучшее, что есть в английских болельщиках как на стадионе, так и за его пределами. FA не потерпит неподобающего поведения и всегда будет расследовать сообщения об инцидентах максимально оперативно», — говорится в сообщении.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее в этот день также сыграют Польша и Нидерланды (16:00), а затем состоится матч команд Словении и Дании (19:00).

Ранее были обнародованы стартовые составы сборных Польши и Нидерландов.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами