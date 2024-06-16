Фанатам из Англии могут запретить посещать матчи Евро-2024 из-за плохого поведения

Болельщики сборной Англии могут быть лишены права посещать матчи команды на чемпионате Европы по футболу — 2024 в Германии в случае их плохого поведения. Об этом сообщает портал inews.

Источник цитирует сообщение Футбольной ассоциации Англии (FA), которая пригрозила фанатам конфискацией билетов за неподобающее поведение. Более того, они могут лишиться возможность ходить на матчи и на родине.

«Мы надеемся, что никто из болельщиков не забудет о важности правильного представления Англии за рубежом. <…> Любое неприемлемое поведение болельщиков сборной Англии во время [матча с Сербией] может привести к изъятию билетов на будущие матчи. <…> Наше присутствие на турнире — возможность продемонстрировать лучшее, что есть в английских болельщиках как на стадионе, так и за его пределами. FA не потерпит неподобающего поведения и всегда будет расследовать сообщения об инцидентах максимально оперативно», — говорится в сообщении.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее в этот день также сыграют Польша и Нидерланды (16:00), а затем состоится матч команд Словении и Дании (19:00).

Ранее были обнародованы стартовые составы сборных Польши и Нидерландов.