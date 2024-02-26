В НАТО раскрыли план действий в случае присоединения Приднестровья к России

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ пообещал, что альянс поддержит Молдавию, если Россия попытается включить в свой состав Приднестровье. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — заявил Джоанэ.

В то же время он предположил, что 28 февраля между Россией и Приднестровьем может быть заключено торговое соглашение.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент.

Ранее в НАТО пообещали обеспечить Молдавии «безопасное и достойное будущее».