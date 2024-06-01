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Названа дата прощания с ушедшим из жизни депутатом ГД РФ Чилингаровым

Помощник Чилингарова: отпевание депутата пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя

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Евгений Биятов/РИА Новости

Прощание с ушедшим из жизни депутатом Государственной думы РФ Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, расположенном на улице Волхонке в Москве. Об этом сообщил многолетний помощник парламентария и почетный полярник Константин Зайцев, передает ТАСС.

«Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя», — сказал он.

При этом Зайцев уточнил, что похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище.

1 июня спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти 84-летнего депутата нижней палаты российского парламента Артура Чилингарова. Он напомнил, что в прошлом законодатель занимался полярными исследованиями и внес огромный вклад в освоение Мирового океана.

Позже ситуацию прокомментировал заместитель председателя ГД РФ Сергей Неверов. Он рассказал, что депутат ушел из жизни в результате продолжительной и тяжелой болезни. В то же время вице-спикер нижней палаты российского парламента назвал Чилингарова легендарным человеком, обладавшим большим мужеством и всегда стремившимся познавать новое.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму родным покойного депутата Артура Чилингарова.

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