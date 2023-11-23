В НАТО пообещали обеспечить Молдавии «безопасное и достойное будущее»

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ провел встречу с послами Молдавии, аккредитованными при Североатлантическом альянсе и Европейском союзе (ЕС). Стороны обсудили политическую и практическую поддержку в рамках евроинтеграции Кишинева, передает портал NewsMaker.

«Мы продолжаем координировать нашу политическую и практическую поддержку Молдовы, которая является общим партнером ЕС и НАТО. Вместе, дополняя друг друга, мы продолжим укреплять наше партнерство и молдавское общество, поддерживая европейскую интеграцию страны. Так мы сможем обеспечить более безопасное и достойное будущее для Молдовы и всего региона», — заявил Джоанэ.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), сохранив свой нейтральный статус.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье.