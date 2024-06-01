Клуб РПЛ не исключил подписание контракта с Дзюбой

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» не исключил того, что клуб подпишет контракт с Артемом Дзюбой, передает «Спорт-Экспресс».

«Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить», — сказал Мелик-Гусейнов.

Соглашение Дзюбы с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее Дзюба опубликовал прощальный пост.