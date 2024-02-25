Политолог предупредил о риске новой революции в Грузии

В Грузии на фоне парламентских выборов, которые запланированы на осень 2024 года, могут вспыхнуть протесты, предупредил политолог Александр Дудчак. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что европейскую повестку в Грузии продвигает главным образом президент Саломе Зурабишвили, тогда как население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией. Растет не только товарооборот, но и туристический поток.

«Если бы в Тбилиси выполняли все требования Евросоюза, то, возможно, их заставили бы вырубить виноградники, чтобы открыть рынок для европейского вина. Туристы из Европы туда бы не поехали, потому что у них хватает собственных морских пляжей», — пояснил Дудчак.

Но, по его словам, после парламентских выборов все может измениться, поскольку оппозиция попытается организовать протесты. В связи с этим перспектива очередной революции сохраняется, резюмировал политолог.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе призвал грузинские власти к реформам и борьбе с антизападной риторикой в стране. А в контексте проведения парламентских выборов в этом году дипломат упомянул о необходимости избирательной реформы.

В феврале Кобахидзе заявил, что Грузия рассчитывает стать членом ЕС к 2030 году.

Ранее МИД Грузии обвинил в ангажированности организаторов Мюнхенской конференции.