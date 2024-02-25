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Турецкий политик назвал ошибкой отказ Украины от переговоров с РФ в 2022 году

Турецкий политик Сель: Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от переговоров

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Александр Кряжев/РИА Новости

Политик и председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель заявил о роковой ошибке украинских властей, которые весной 2022 года отказались от переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал Сель, целью российской специальной военной операции (СВО) является обеспечение национальной безопасности страны. При этом он выразил уверенность в том, что у Киева и Москвы была возможность достичь согласия еще в самом начале боевых действий.

«Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — подчеркнул источник агентства.

По мнению политика, СВО представляет собой легитимный ответ российской стороны на сложившуюся в регионе ситуацию. В частности, речь идет о распространении угрожающих безопасности РФ идей после «оранжевой революции» на Украине.

«Сегодня весь мир видит на Украине, как далеко зайдут англосаксы ради своих геополитических интересов в мире», — добавил Сель.

В конце он связал российскую спецоперацию с борьбой против навязываемой Киевом «искусственной истории». Турецкий политик пояснил, что принадлежность россиян и украинцев к одному народу — это этнологический и не подлежащий сомнению факт.

Ранее польский генерал призвал Украину согласиться на уступки РФ.

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