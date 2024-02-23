Более 80% россиян положительно оценили работу Путина

Более 80% российских граждан считают, что президент страны Владимир Путин скорее хорошо справляется со своей работой. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании, которое проводилось в период с 16 по 18 февраля, приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних жителей РФ. В выборку попали люди из 104 населенных пунктов, расположенных в 53 субъектах страны. При этом статистическая погрешность составила не более 3,6%.

Сотрудники фонда провели интервью по месту жительства респондентов, попросив их оценить работу главы государства. В результате 82% участников исследования отметили, что скорее хорошо относятся к деятельности Путина.

Кроме того, 80% опрошенных заявили о доверии президенту. В то же время 11% респондентов признались, что скорее не доверяют российскому лидеру.

17 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического опроса, посвященного готовности граждан РФ голосовать за Путина на предстоящих выборах главы государства. Аналитики выяснили, что большинство жителей страны — 79% — готовы поддержать действующего президента.

Ранее сотрудники ВЦИОМ выяснили, сколько российских граждан планируют голосовать на выборах в марте 2024 года.