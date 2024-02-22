Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США сочли, что Рютте стал бы отличным новым генсеком НАТО

Белый дом: в США убеждены, что Рютте стал бы «отличным генсеком» НАТО

close
100%
Piroschka Van De Wouw/Reuters

США заявили союзникам, что и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным новым генсеком Североатлантического альянса. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передал ТАСС.

«Соединенные Штаты дали понять союзникам, что мы считаем, что господин Рютте был бы отличным генеральным секретарем НАТО», — сказал он.

До этого политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко пояснил, что кандидатура нидерландского премьера на пост генерального секретаря НАТО стала наиболее предпочтительной за проявленную лояльность к Вашингтону.

Накануне кандидатуру Рютте поддержали более 20 стран — участниц альянса. Возглавить блок он может уже в апреле. Однако считается, что за это решение должны высказаться все остальные страны.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг нашел оправдание для участия альянса в боях на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами