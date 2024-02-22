В США сочли, что Рютте стал бы отличным новым генсеком НАТО

США заявили союзникам, что и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным новым генсеком Североатлантического альянса. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передал ТАСС.

«Соединенные Штаты дали понять союзникам, что мы считаем, что господин Рютте был бы отличным генеральным секретарем НАТО», — сказал он.

До этого политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко пояснил, что кандидатура нидерландского премьера на пост генерального секретаря НАТО стала наиболее предпочтительной за проявленную лояльность к Вашингтону.

Накануне кандидатуру Рютте поддержали более 20 стран — участниц альянса. Возглавить блок он может уже в апреле. Однако считается, что за это решение должны высказаться все остальные страны.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг нашел оправдание для участия альянса в боях на Украине.