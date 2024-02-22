Путин напомнил военным, что их всегда ценили в России

В России испокон веков уважали и продолжают уважать защитников Отечества. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя казанское танковое училище со 105-летием, передает ТАСС.

«В России... ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», — сказал российский лидер на церемонии открытия социальных объектов в столице Татарстана.

На этой неделе в Кремле сообщили, что президент Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества.

«Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также стало известно, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин назвал размер средней зарплаты бойцов СВО.