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Стало известно, когда на Украине могут принять законопроект по мобилизации

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине может быть принят 6 марта

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РИА «Новости»

Верховная рада может принять во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации (состоится. — «Газета.Ru») 6 марта», — сообщил он.

21 февраля стало известно, что на Украине изменили правила, по которым работники предприятий могут получить бронь от призыва в армию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что стоимость брони от мобилизации может составить для бизнеса на Украине от 6 до 50 тыс. гривен (от $159 до $1330) в месяц.

Также Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что выявила пять новых схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны.

Ранее в Раде высказались о планах по официальному откупу от мобилизации.

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