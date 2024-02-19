Около тысячи наблюдателей прибудут на выборы президента из других стран

Министерство иностранных дел России сообщило, что порядка тысячи наблюдателей из зарубежных страны приедет на выборы президента РФ от различных международных структур. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, передает ТАСС.

«К нам приедут на президентские выборы где-то около тысячи и более тысячи наблюдателей от различных международных структур», — сообщил посол.

До этого сообщалось, что на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться бесплатное эфирное время кандидатам в президенты России.

13 февраля в Центризбиркоме проводилась жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах «Россия-1», «Россия-24», Первом канале, «ТВ Центр», Общественном телевидении России (ОТР), радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Было разыграно 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

19 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что никакие события не способны поколебать решимость россиян голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах.