Путин напомнил, что Украина «кассирует денежки» от России за транзит газа

Президент России Владимир Путин рассказал, что Украина по-прежнему позволяет осуществлять транзит российского газа через свою территорию и берет за это деньги, продолжая при этом называть РФ агрессором. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла... Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит», — сказал Путин.

Российский президент также назвал Турцию самым надежным энергопартнером РФ. Он напомнил, что значительная часть российского газа поступает в Европу через «Турецкий поток».

Помимо этого, Путин прокомментировал экономическое положение некоторых европейских стран. По мнению президента, немецкая экономика постепенно перестает быть конкурентоспособной, и к этому привел отказ от дешевых энергоносителей из России.

Ранее Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России.