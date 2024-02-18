Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил, что Украина «кассирует денежки» от России за транзит газа

Путин: Украина получает деньги от РФ за транзит газа, называя ее агрессором

close
100%
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин рассказал, что Украина по-прежнему позволяет осуществлять транзит российского газа через свою территорию и берет за это деньги, продолжая при этом называть РФ агрессором. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла... Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит», — сказал Путин.

Российский президент также назвал Турцию самым надежным энергопартнером РФ. Он напомнил, что значительная часть российского газа поступает в Европу через «Турецкий поток».

Помимо этого, Путин прокомментировал экономическое положение некоторых европейских стран. По мнению президента, немецкая экономика постепенно перестает быть конкурентоспособной, и к этому привел отказ от дешевых энергоносителей из России.

Ранее Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами