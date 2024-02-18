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В США заявили, что не могут поддерживать Европу из-за недостатка боеприпасов

Сенатор Вэнс: Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы

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J. Scott Applewhite/AP

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что президент России Владимир Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы, а заявления Дональда Трампа о НАТО сигнализируют о том, что континенту стоит играть более важную роль в обеспечении своей безопасности. Его слова передает The Guardian.

«Я не думаю, что Владимир Путин представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы…» — сказал Вэнс.

Он также добавил, что ограничивающим фактором поддержки Европы Соединенными Штатами являются «не деньги, а боеприпасы».

«Мы не производим достаточно боеприпасов для поддержки войны в Восточной Европе, войны на Ближнем Востоке и, возможно, чрезвычайных ситуаций в Восточной Азии. Таким образом, Соединенные Штаты фундаментально ограничены», — сказал сенатор.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские государства передать Украине ненужное вооружение.

«У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — заявила Фредериксен.

Ранее Зеленский обсудил с сенатом США поставки вооружения на Украину.

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