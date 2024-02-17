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Зеленский обсудил с сенатом США поставки вооружения на Украину

Зеленский в Мюнхене обсудил с сенатом США поставки оружия на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении встречи с делегацией сената США в Мюнхене, в ходе которой обсуждалась поставка вооружения для вооруженных сил страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обсудил с представителями сената США поставки артиллерийских систем, снарядов, дальнобойного оружия, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилении противовоздушной обороны (ПВО).

«Спасибо за двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства в конгрессе Соединенных Штатов. Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США по защите свободы и поддержке демократии в Европе и во всем мире», — написал украинский лидер.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что Украина не сможет стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО), пока продолжается конфликт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в организации считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы.

Ранее Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя.

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