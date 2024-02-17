Шольц рассказал о последствиях победы РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях». Об этом Шольц написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Что было бы, если бы (президент РФ Владимир – прим. ред.) Путин добился успеха? Последствия были бы для нас намного более дорогостоящими, чем наша помощь Украине – и во всех отношениях», — заявил канцлер.

До этого Шольц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщал, что подписанное в Берлине соглашение Германии с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Киев. Он отмечал, что поддержка Германии является ключевой для укрепления украинского оборонного потенциала. Таким образом, согласно договоренностям, только украинская сторона будет обязана направить свои войска на помощь Германии в случае нападения на эту страну.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, также оценил содержание договора по «гарантиям безопасности» от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявлял, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности.

Ранее Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности.