Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шольц рассказал о последствиях победы РФ на Украине

Шольц рассказал о дорогостоящих последствиях для ЕС победы РФ на Украине

close
100%
Liesa Johannssen/Pool/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях». Об этом Шольц написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Что было бы, если бы (президент РФ Владимир – прим. ред.) Путин добился успеха? Последствия были бы для нас намного более дорогостоящими, чем наша помощь Украине – и во всех отношениях», — заявил канцлер.

До этого Шольц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщал, что подписанное в Берлине соглашение Германии с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Киев. Он отмечал, что поддержка Германии является ключевой для укрепления украинского оборонного потенциала. Таким образом, согласно договоренностям, только украинская сторона будет обязана направить свои войска на помощь Германии в случае нападения на эту страну.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, также оценил содержание договора по «гарантиям безопасности» от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявлял, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности.

Ранее Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами