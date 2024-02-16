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Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

16 февраля Украина и Германия также подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. В офисе украинского президента заявили, что «беспрецедентное соглашение» между ФРГ и Украиной будет действовать в течение 10 лет с момента подписания и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия. Отмечается, что Берлин в текущем году потратит €7,1 млрд на финансовую и военную помощь Киеву, будет поддерживать Украину на пути реформ и по вступлению в ЕС и НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя соглашение, назвал его подписание историческим шагом. Зеленский на совместной пресс-конференции с Шольцем заявил, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности.

Ранее Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Британией.

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