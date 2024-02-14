В Германии отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева

Кабмин Германии отказывается признать правдой слова президента России Владимира Путина, что российскую армию в марте 2022 года отвели от Киева по просьбе Берлина и Парижа. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Корректно», — ответил чиновник на вопрос журналиста о том, что договоренностей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало.

До этого Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену заявил, что «коллеги во Франции и Германии» на переговорах в Стамбуле в 2022 году попросили отвести войска от украинской столицы, чтобы создать условия для подписания мирного договора.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Накануне стало известно, что число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X достигло 200 млн.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.