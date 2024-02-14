Глава МИД Британии призвал Конгресс США согласовать помощь Украине и союзникам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал членов Конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и других союзников в размере $95 млрд. Об этом сообщает Reuters.

«Британия объявила о своем пакете поддержки на следующий год. Европейский Союз объявил о своем пакете на следующий год. И я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах, которые будут рассматривать этот вопрос сегодня, проголосовать за пакет», — заявил Кэмерон журналистам во время визита в Болгарию.

По его словам, это очень важный вопрос, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском Конгрессе.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.