Европе могут понадобиться годы на замену потенциала США в НАТО

Европе придется потратить десятилетия и миллиарды средств для замены американского потенциала, который НАТО утратило бы без США. Об этом сообщила газета Politico.

«Чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряло бы без США, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды (средств. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что более глобальный вопрос заключается в том, смогут ли европейские страны объединиться и защитить себя без США.

До этого корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг писал, что Евросоюз теперь не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, исход выборов президента Соединенных Штатов определит только то, насколько быстро НАТО распадется.

В издании считают, что принцип MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» — главный политический лозунг Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года) «еще на протяжении некоторого времени будет оставаться существенным фактором в американской политике». С связи с этим, уверен журналист, возникает опасность, что «наследник Трампа» из Республиканской партии «продолжит антинатовскую линию».

Ранее во Франции раскрыли два серьезных удара по НАТО.