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Футбольный эксперт Петрушин назвал матч Евро-2024, который его разочаровал

Футбольный эксперт Петрушин: меня разочаровал матч Словения — Дания

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Lee Smith/Reuters

Футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что его разочаровал матч Евро-2024 между сборными Словении и Дании, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Меня сама игра разочаровала. Из всех матчей, которые я видел, это была самая скучная. Просто не интересен такой футбол. Не зря болельщики постоянно свистели на трибунах», — сказал Петрушин.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

За Данию счет в матче открыл Кристиан Эриксен. Он забил на 17-й минуте. За 13 минут до конца поединка Эрик Янжа сравнял счет в матче.

Также с Данией и Словенией в группе C играют Англия и Сербия, которые проведут очный поединок 16 июня в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти. Сборная России на том турнире не вышла из группы.

Ранее Нидерланды победили Польшу в первом туре Евро-2024.

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