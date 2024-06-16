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Россиянам рассказали, как не спиться в отпуске

Нарколог Холдин: вместо изучения бара в отеле нужно занять себя экскурсиями и спортом

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На отдыхе следует отказаться от алкоголя по утрам и занимать себя «отпускными» развлечениями. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Система «все включено» может подстегнуть желание отдыхающих
выжать максимум из отпуска. Чтобы не злоупотреблять алкоголем, врач рекомендовал никогда не начинать с него утро.

В жаркую погоду вместо изучения бара отеля лучше выбрать другие занятия: экскурсии, прогулки, водные виды спорта, аквааэробика, йога, спортивные залы.

«Алкоголь — яд для организма, а в сочетании с жарой он может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до больничной койки, ведь под воздействием алкоголя человек теряет способность контролировать ситуацию, в том числе и на воде», — подчеркнул врач.

До этого врач рассказала, что нарастающая боль в области желудка — признак панкреатита. При подозрениях на это состояние нужно обратиться к врачу.

Ранее ученые выяснили, почему некурящим может быть сложнее избавиться от рака легкого.

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